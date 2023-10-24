В «Локомотиве» порадовались присутствию Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о зависимости команды от нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает Sport24.

«Когда на поле есть высокорослый габаритный нападающий — это одна система игры. Когда выходит мобильный, подвижный игрок, с другой антропометрией — структура игры меняется. Мы очень рады, что в нашей команде есть игрок такого уровня, как Дзюба — нападающий, который представляет угрозу для соперника. Артем, в рамках нашей модели игры, делает все возможное, чтобы молодые футболисты раскрывались рядом с ним», — сказал Галактионов.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

Ранее Дзюба остался недоволен решением судьи за фол на себе.