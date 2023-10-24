Овечкин назвал хоккеиста, который сможет обойти его по голам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сможет обойти его по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина передает пресс-служба НХЛ.

На счету Мэттьюса 300 заброшенных шайб в НХЛ. В текущем сезоне он забил шесть голов в пяти матчах

«Да, конечно. Сейчас он топ-снайпер. Он создает моменты, у него потрясающий бросок. Так что мой ответ – да», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, в которых он сделал две результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги, забросив 894 шайбы. У Овечкина в активе 822 шайбы. В прошлом сезоне Александр забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи в 73 матчах.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоится 25 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 1:00 по московскому времени.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о том, что Овечкину пока не удалось забросить на старте нового сезона НХЛ.