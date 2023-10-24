В Британии оскорбили украинского боксера Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что украинцу Александру Усику придется подраться с ним в декабре. Слова Фьюри передает Boxing Social.

«Усик — сосиска. Я жду, что мы подеремся в декабре, мне так сказали, и я не вижу причин не верить. Усику придется подраться со мной в декабре, выбора у него нет. Иначе он нарушит контракт, который подписал, и на него подадут в суд. Выбора у него действительно нет», — заявил Фьюри.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Ранее Усик заявил, что отстраняется от новостей о своей стране.