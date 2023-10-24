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Звезда НХЛ оценил стабильность Овечкина, который не забил в четырех стартовых матчах

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс заявил, что его впечатляет стабильность Овечкина

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Peter Power/AP

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заявил, что не думает о погоне за достижениями капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Слова Мэттьюса передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету Мэттьюса 300 заброшенных шайб в НХЛ. В текущем сезоне он забил шесть голов в пяти матчах

«Я об этом не думаю. Его достижения заслуживают признания. Он был стабилен год за годом и приблизился к рекорду. Он невероятен и был одним из моих любимых игроков с момента своего появления в лиге. Его стабильность и здоровье очень впечатляют, если не сказать больше», — сказал Мэттьюс.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, сделав две результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги, забросив 894 шайбы. У Овечкина в активе 822 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Игра состоится 25 октября.

Ранее тренер «Вашингтона» дал совет Овечкину по преодолению голевой «засухи».

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