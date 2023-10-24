Футболист «Спартака» рассказал, есть ли в команде конфликты

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что в команде нет конфликтов, передает ТАСС.

«В команде нет никаких конфликтов, у нас все хорошо. Кстати, вообще не понятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно», — сказал Хлусевич.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Соболев не попал в стартовый состав на игру с «Пари НН» и появился во втором тайме.

22 октября красно-белые в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0 обыграли «Пари Нижний Новгород». «Спартак» после 12 туров национального первенства располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 20 баллов.

Ранее экс-футболист Валерий Гладилин заявил, что у Абаскаля большие проблемы в «Спартаке».