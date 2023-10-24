Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван матч КХЛ, который может собрать на трибунах больше 80 тысяч зрителей

Экс-хоккеист Рыбин считает, что «Спартак» и ЦСКА могут собрать 80 тысяч зрителей

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший хоккеист Максим Рыбин считает, что матчи «Спартака» против ЦСКА и «Спартака» против «Динамо» могут собрать на трибунах 80 тысяч хоккейных болельщиков, передает Legalbet.

«При должной рекламе, 80 000 зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартак» — ЦСКА или «Спартак» — Динамо. Если сделать трибуны вокруг площадки, могут собрать и больше», — сказал Рыбин.

В декабре 2018 года матч между СКА и ЦСКА собрал на трибунах 67 770 зрителей, что является рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В том матче СКА проиграл со счетом 1:4. Встреча прошла на «Газпром Арене».

22 октября «Спартак» обыграл на выезде «Адмирал» из Владивостока. Матч проходил во Владивостоке. «Спартак» победил со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (14 минута), Егор Филин (17 минута), Александр Пашин (47 минута) и Шейн Принс (49 минута). У «Адмирала» авторами голов стали Александр Горшков (7 минута), Александр Шевченко (8 минута) и Джованни Фьоре (38 минута).

Победа стала рекордной для «Спартака» в истории клуба в КХЛ.

Ранее хоккейный тренер объяснил, в чем причины успешной игры «Локомотива».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий