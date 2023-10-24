Назван матч КХЛ, который может собрать на трибунах больше 80 тысяч зрителей

Бывший хоккеист Максим Рыбин считает, что матчи «Спартака» против ЦСКА и «Спартака» против «Динамо» могут собрать на трибунах 80 тысяч хоккейных болельщиков, передает Legalbet.

«При должной рекламе, 80 000 зрителей в «Лужниках» может собрать хоккейный матч «Спартак» — ЦСКА или «Спартак» — Динамо. Если сделать трибуны вокруг площадки, могут собрать и больше», — сказал Рыбин.

В декабре 2018 года матч между СКА и ЦСКА собрал на трибунах 67 770 зрителей, что является рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В том матче СКА проиграл со счетом 1:4. Встреча прошла на «Газпром Арене».

22 октября «Спартак» обыграл на выезде «Адмирал» из Владивостока. Матч проходил во Владивостоке. «Спартак» победил со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (14 минута), Егор Филин (17 минута), Александр Пашин (47 минута) и Шейн Принс (49 минута). У «Адмирала» авторами голов стали Александр Горшков (7 минута), Александр Шевченко (8 минута) и Джованни Фьоре (38 минута).

Победа стала рекордной для «Спартака» в истории клуба в КХЛ.

Ранее хоккейный тренер объяснил, в чем причины успешной игры «Локомотива».