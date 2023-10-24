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Касаткина рассказала о демонах в голове Рублева

Теннисистка Касаткина сказала, что у Рублева свои демоны в голове

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David Kirouac/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о доброте теннисиста Андрея Рублева, передает Tennis.com.

«На корте у него свои демоны в голове, но как человек этот парень один из самых добрых. Единственный микст, который я играла в жизни, был с Андреем», — сказала Касаткина.

Рублев в октябре проиграл финал «Мастерса» Хуберту Хуркачу из Польши. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8), причем на тай-брейке россиянин вел со счетом 5:2. Российский теннисист второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

Рублев еще не гарантировал себе попадание на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов, его участие в состязании будет зависеть от того, как он сыграет на еще двух турнирах, на которые он заявлен.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее российская теннисистка заявила, что рада сменить гражданство на французское.

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