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Тренер «Вашингтона» дал совет Овечкину по преодолению голевой «засухи»

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что Овечкин скоро забьет первый гол в сезоне

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Aaron Doster-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что капитан клуба Александр Овечкин скоро прервет свою безголевую серию, передает «Чемпионат».

«Он еще не забил, но это лишь вопрос времени. Если он и дальше будет поджидать моменты в таких точках, то голы придут», — сказал Карбери.

22 октября «Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 в овертайме. Овечкин отметился результативной передачей. «Кэпиталз» одержал лишь одну победу в четырех матчах сезона.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, сделав две результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги, забросив 894 шайбы. У Овечкина в активе 822 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Игра состоится 25 октября.

Ранее Овечкин высказался о своей «голевой засухе».

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