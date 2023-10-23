Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин высказался о своей «голевой засухе»

Овечкин о низкой результативности: должен показывать лучшее, на что способен

close
100%
Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшим матчем команды в сезоне проигрыш «Монреалю».

«Встреча с «Монреалем»? Я думаю, это был наш лучший матч в этом сезоне. Конечно, мы проиграли, но мы создавали шансы все три периода. Это был хороший матч. Все четыре звена создавали много моментов.

Что я думаю о четырех матчах без голов? В такой вот ситуации нахожусь. Я должен выполнять свою работу. Я должен показывать лучшее, на что способен», — сказал Овечкин после тренировки.

22 октября «Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 в овертайме. Овечкин отметился результативной передачей. «Кэпиталз» одержал лишь одну победу в четырех матчах сезона.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, сделав две результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги, забросив 894 шайбы. У Овечкина в активе 822 шайбы.

Ранее в США заявили, что не видят у Овечкина энтузиазма.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий