Овечкин высказался о своей «голевой засухе»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшим матчем команды в сезоне проигрыш «Монреалю».

«Встреча с «Монреалем»? Я думаю, это был наш лучший матч в этом сезоне. Конечно, мы проиграли, но мы создавали шансы все три периода. Это был хороший матч. Все четыре звена создавали много моментов.

Что я думаю о четырех матчах без голов? В такой вот ситуации нахожусь. Я должен выполнять свою работу. Я должен показывать лучшее, на что способен», — сказал Овечкин после тренировки.

22 октября «Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 в овертайме. Овечкин отметился результативной передачей. «Кэпиталз» одержал лишь одну победу в четырех матчах сезона.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, сделав две результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги, забросив 894 шайбы. У Овечкина в активе 822 шайбы.

Ранее в США заявили, что не видят у Овечкина энтузиазма.