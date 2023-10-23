Был назван самый смелый тренер РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля смелым специалистом. Его слова передает Legalbet.

«Он не боится, ищет выходы из сложной ситуации. Он часто удивляет составом. Возможно, после игры с «Пари НН» он определится с ним. Другие тренеры в РПЛ не позволяют себе многих вещей, которые он делает. Старается отстаивать свою точку зрения.

Можно ли его назвать самым смелым тренером в РПЛ? Да. Я бы еще выделил Ивича из «Краснодара». Он достучался до Галицкого, что нужен результат», — сказал Деменко.

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. После 12 туров красно-белые делят четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» (по 20 очков). Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Факелом».

Ранее «Спартак» назвали трамплином в Европу для Абаскаля.