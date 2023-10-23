В РФС назвали приятным сюрпризом поддержку от ФИФА

Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев признался, что скептически воспринял решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить до международных турниров российские команды не старше 17 лет в нейтральном статусе. Об этом он заявил ТАСС.

«Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать.

Для меня была тоже неожиданной поддержка ФИФА этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — сказал Алаев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сборная России провела в 2023 году пять товарищеских матчей (в марте — с Ираном и Ираком, в сентябре — с Катаром, в октябре — с Камеруном и Кенией).

Ранее сообщалось, что Россия может провести товарищеский матч с Занзибаром.