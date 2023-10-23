Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФС назвали приятным сюрпризом поддержку от ФИФА

Вице-президент РФС Алаев не верит, что УЕФА допустит команды России до 17 лет

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев признался, что скептически воспринял решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить до международных турниров российские команды не старше 17 лет в нейтральном статусе. Об этом он заявил ТАСС.

«Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать.

Для меня была тоже неожиданной поддержка ФИФА этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — сказал Алаев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сборная России провела в 2023 году пять товарищеских матчей (в марте — с Ираном и Ираком, в сентябре — с Катаром, в октябре — с Камеруном и Кенией).

Ранее сообщалось, что Россия может провести товарищеский матч с Занзибаром.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий