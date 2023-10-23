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Фигуристка Косторная: я непозволительно много сказала о судействе

Фигуристка Косторная заявила, что непозволительно высказалась о судействе

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, прокомментировала критику судейства со своей стороны, отметив, что сказала «непозволительно много», передает «Матч ТВ».

«Вчера я сказала непозволительно много, никаких комментариев больше давать не буду. Все докажем делом», — сказала Косторная.

После короткой программы Косторная и Куница занимали пятое место. В итоговой таблице пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После соревнований Косторная заявила, что недовольна тем, как была оценена их короткая программа, а также отметила, что фигурное катание тонет в болоте.

Косторная и Куница сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Косторной не следует открывать свой рот.

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