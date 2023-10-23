Призер Олимпиады: к Косторной и Кунице есть много вопросов по качеству элементов

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о претензиях Алены Косторной к судьям по итогам проката спортсменки в паре с Георгием Куницей на этапе Гран-при России в Омске. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что дуэт достойно выступил, при этом к ряду элементов в их исполнении есть вопросы.

«Я не разбирал подробно протоколы соревнований и судейскую работу скрупулезно не исследовал и не анализировал. Мне как болельщику и как спортсмену, недавно катавшемуся, показалось, что они получили неплохие баллы для их проката. Несмотря на то, что они делают действительно сложные элементы — прыжковые в особенности, — остается много вопросов к другим элементам и к мастерству исполнения парных элементов», — считает Энберт.

После короткой программы Косторная и Куница занимали пятое место. В итоговой таблице пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В начале 2023 года стало известно, что Косторная ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Косторная заявила о возможной смене спортивного гражданства.