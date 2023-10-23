«Шахтер» разорвал контракт со сбежавшим в Россию футболистом

Донецкий «Шахтер» принял решение разорвать контракт с футболистом Александром Роспутько. Об этом сообщает сайт клуба.

«Шахтер» расторг соглашение с футболистом Александром Роспутько. Футболист не возвратился в расположение команды и фактически отказался от исполнения обязанностей по контракту», — говорится в сообщении.

13 октября сообщалось, что Александр Роспутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Tribuna.com, со ссылкой на информацию главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова до этого сообщала, что Распутько может стать игроком петербургской «Звезды».

Ранее в украинском «Шахтере» сделали заявление о сбежавшем футболисте.