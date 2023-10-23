Африканская сборная готова сыграть с Россией

Руководитель отдела СМИ, коммуникаций и маркетинга Габонской федерации футбола Франсель-Бижу Бутамба Муяби заявил, что национальная команда страны готова сыграть товарищеский матч против России, передает Sport24.

«Товарищеский матч между сборными Габона и России в будущем возможен. Окончательное решение за тренером сборной, Министерством спорта и Федерацией футбола Габона. Для организации встречи нам нужно письмо от российской», — сказал Муяби.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Ранее сборная звезды «Ливерпуля» согласилась сыграть с Россией.