Слуцкий о дубле Головина в ворота «Метца»: вот что крест животворящий делает

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий рассказал в своих соцсетях, что футболист «Монако» Александр Головин смог оформить дубль в матче чемпионата Франции против «Метца» благодаря тому, что специалист был на игре.

«Вот что крест животворящий делает. Как не приеду, всегда кладет шедевры», — написал Слуцкий.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом туре чемпионата Франции Головин отметился дублем.

Встреча между «Монако» и «Метцем» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

В следующем туре «Монако» встретится с «Лиллем». Встреча пройдет 29 октября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

Ранее в «Монако» отметили невероятный уровень российского футболиста Головина.