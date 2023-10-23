Журналист Бойлен: «Вашингтон» не сможет перестроиться при Овечкине

Журналист Sportsnet Рори Бойлен выразил мнение, что в «Вашингтон Кэпиталз» не произойдет полноценная перестройка, пока капитан команды Александр Овечкина гонится за рекордом Уэйна Гретцки.

«Нет никаких сомнений в том, что ядро «Кэпиталз» уже минуло свой расцвет. Это переоснащающаяся команда, которая не сможет по-настоящему перестроиться, пока Овечкин рядом и гонится за историей», — считает Бойлен.

Овечкин не забил ни в одной из четырех игр «Вашингтона» на cтарте cезона. Впервые подобное cлучилоcь в cезоне-2012/2013. Поcле голевой заcухи в том cезоне нападающий заброcил 32 шайбы в 48 матчах регулярного чемпионата.

В ночь на 22 октября по московскому времени 38-летний россиянин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс», однако это не помогло «столичным» уйти от поражения. Команда Овечкина уступила в овертайме со счетом 2:3.

Всего на счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Матч пройдет 25 октября.

Ранее сообщалось, что безголевая серия Овечкина составляет девять матчей с учетом прошлого сезона.