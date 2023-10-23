В «Монако» отметили невероятный уровень российского футболиста Головина

Форвард футбольного клуба «Монако» Крепен Дьятта поделился мнением о своем одноклубнике Александре Головине, который забил два мяча в матче чемпионата Франции с «Метцем». Слова Дьятты передает пресс-служба «Монако».

«Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде», — сказал Дьятта.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом туре чемпионата Франции Головин отметился дублем.

Встреча между «Монако» и «Метцем» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

Ранее сообщалось, что Головин вышел на первое место в топ-5 лиг по забитым мячам из-за пределов штрафной зоны.