Овечкин не может забить в НХЛ девять матчей подряд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может отметиться заброшенной шайбой девять матчей подряд с учетом прошлого сезона.

Россиянин в последний раз забивал 26 марта. За этот период Овечкин сделал пять голевых передач.

Овечкин не забил ни в одной из четырех игр «Вашингтона» на cтарте cезона. Впервые подобное cлучилоcь в cезоне-2012/2013. Поcле голевой заcухи в том cезоне нападающий заброcил 32 шайбы в 48 матчах регулярного чемпионата.

В ночь на 22 октября по московскому времени 38-летний россиянин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс», однако это не помогло «столичным» уйти от поражения. Команда Овечкина уступила в овертайме со счетом 2:3.

Всего на счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Матч пройдет 25 октября.

Ранее безголевую серию Овечкина назвали вопросом времени.