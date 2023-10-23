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Месси подвел итоги сезона в «Интер Майами», который не вышел в плей-офф МЛС

Месси поздравил «Интер Майами» с удачным сезоном

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Major League Soccer via USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в социальных сетях подвел итоги сезона для своего клуба.

«Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории «Майами», дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС. Мы станем еще более конкурентоспособными в следующем году», — написал Месси.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что видит негатив в том, что футболисты переходят в клубы Саудовской Аравии и МЛС.

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