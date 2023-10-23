Роналду: поиграю в этом и следующем сезонах, а потом посмотрю на тело и подумаю

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что хочет и дальше играть за клуб из Саудовской Аравии. Слова футболиста передает O Jogo.

«Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа — то, что привело меня на вершину», — сказал Роналду.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил уже 11 мячей, он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовского Аравии.

38-летний форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В футболке сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Ранее гол Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу.