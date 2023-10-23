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Федун оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Федун о работе Абаскаля в «Спартаке»: разрыв в таблице ничтожен, все нормально

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РИА Новости

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун после победы московской команды над «Пари НН» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о работе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. Слова Федуна передает «Спорт-Экспресс».

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру. «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», — сказал Федун.

Встреча «Спартак» — «Пари НН» завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41-й минуте. Во втором тайме Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

В следующем матче подопечные Абаскаля встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдет 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Пари НН» Сергей Юран обвинил российских судей в двойных стандартах.

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