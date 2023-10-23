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Головин вышел на первое место в топ-5 лиг по забитым мячам из-за пределов штрафной зоны

Головин стал лидером топ-5 лиг по голам из-за пределов штрафной за два сезона

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Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на первое место в топ-5 лиг по голам из-за пределов штрафной зоны за последние два года. Об этом сообщает Opta Sports.

Россиянин забил шесть мячей из-за пределов штрафной с начала прошлого сезона. В тройке лучших находятся забившие по пять мячей дальними ударами хавбек «Реала» Федерико Вальверде и полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом туре чемпионата Франции Головин отметился дублем.

Встреча между «Монако» и «Метцем» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил россиянин Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

Ранее иностранный журналист рассказал об отношении к Головину во Франции.

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Футбол. Чемпионат Франции
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