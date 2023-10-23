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Положение ЦСКА в чемпионате России назвали ямой

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал ямой положение «армейцев» в РПЛ

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев подверг критике армейскую команду за выступление в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Пономарева передает «Евро-Футбол.Ру».

«Нужно что-то исправлять. Мы и так упустили уже многое. У нас сейчас дефицит нападающих. Мы сейчас идем на шестом месте — это плохой результат. Я даже скажу, что это почти яма. До «Краснодара» уже 10 очков. Сложно выбираться из этого положения будет», — сказал Пономарев.

21 октября ЦСКА на выезде сыграл вничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Для подопечных Владимира Федотова этот ничейный результат стал шестым за 12 матчей в национальном первенстве. В следующем матче ЦСКА сыграет с «Краснодаром», который является лидером чемпионата. Встреча пройдет 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Владимира Федотова раскритиковали за использование иностранцев.

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