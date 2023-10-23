Фото Гитлера вывели на экран стадиона перед началом футбольного матча

Перед матчем Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между «Мичиган Стэйт Спартанз» и «Мичиган Вулверинс» на экран стадиона была выведена фотография Адольфа Гитлера. Об этом сообщает CNN.

Медиа-служба «Мичиган Стэйт» развлекала фанатов викториной, где нужно было отгадать, в какой стране родился тот или иной человек. В один момент на экран вывели фото Гитлера.

«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности», — говорится в сообщении университета.

Сообщается, что викторину взяли на одном из каналов на YouTube. Автор этого канала заявил, что университет не спрашивал разрешения на использование видео.

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