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Фото Гитлера вывели на экран стадиона перед началом футбольного матча

В США перед матчем по американскому футболу вывели на экран фото Гитлера

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Global Look Press

Перед матчем Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между «Мичиган Стэйт Спартанз» и «Мичиган Вулверинс» на экран стадиона была выведена фотография Адольфа Гитлера. Об этом сообщает CNN.

Медиа-служба «Мичиган Стэйт» развлекала фанатов викториной, где нужно было отгадать, в какой стране родился тот или иной человек. В один момент на экран вывели фото Гитлера.

«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности», — говорится в сообщении университета.

Сообщается, что викторину взяли на одном из каналов на YouTube. Автор этого канала заявил, что университет не спрашивал разрешения на использование видео.

Ранее сообщалось, что российскому бойцу грозит реальный срок за оправдание терроризма.

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