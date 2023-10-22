Иностранный футболист «Урала» рассказал, пил ли он водку

Бразильский футболист екатеринбургского «Урала» Итало признался, что никогда не пил водку, передает «РБ Спорт».

«В Бразилии есть места, где опасно находиться. Но в целом в страну ездят туристы, развлекаются, гуляют. В России живу в районе, где находится база. Водка? Водку никогда не пил и не собираюсь», — сказал Итало.

Итало стал игроком «Урала» в начале июля. В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 12 игр в чемпионате Португалии за «Санта-Клару» и два матча в розыгрыше Кубка португальской лиги.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Итало провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает девятое место, набрав 16 очков. В следующем туре клуб из Екатеринбурга сыграет на выезде с московским «Динамо». Встреча состоится 29 октября. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Ранее Итало был экстренно прооперирован в больнице Екатеринбурга.