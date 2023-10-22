Второй российский футболист за день отметился дублем в европейском чемпионате

Российский футболист Магомед Оздоев в матче чемпионата Греции против «Атромитоса» отметился дублем.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч Оздоев забил под самый занавес стартовых 45 минут. Второй гол россиянин забил ударом через себя.

В турнирной таблице чемпионата Греции ПАОК занимает третье место, набрав 17 очков. «Атромитос» располагается на 13-й строчке, имея в активе три очка.

В прошлом сезоне Оздоев играл в «Турции» за «Фатих Карагюмрюк». В сезоне-2022/23 россиянин провел 34 игры и отметился пятью забитыми мячами. 7 августа ПАОК объявил о подписании контракта с россиянином. Он дебютировал за клуб 10 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком» (0:0).

С 2014 года полузащитник вызывается в сборную России. Всего на счету Оздоева более 30 матчей за национальную команду.

Также сегодня дублем отметился Александр Головин, выступающий в Лиге 1 за «Монако». Его голы помогли монегаскам обыграть «Метц» со счетом 2:1.

Ранее российский футболист рассказал о проблемах в Польше.