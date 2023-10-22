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Российскому бойцу грозит реальный срок за оправдание терроризма

Адвокат Калинов: бойцу Якубову грозит реальный срок за оправдание терроризма

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что бойцу смешанных единоборств (MMA) Ильясу Якубову грозит реальный срок за оправдание терроризма, передает «Матч ТВ».

«Раз он арестован — это плохо. По практике, если избирается мера пресечения под стражей, то вероятнее всего приговор будет с реальным сроком. Возможно, признанием вины и другими действиями можно постараться получить условное наказание», — сказал Калинов.

Причиной для задержания стали видеозаписи, которые Якубов выкладывал в своих социальных сетях в октябре. В одном из роликов он наложил цитаты террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами на территории России. Позже Якубов удалил видео.

2016 по 2020 год Якубов провел восемь боев в различных промоушенах. В феврале 2022 года Якубов одолел Романа Карасева на турнире MMA Серия-49. С

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