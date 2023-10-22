Российскому бойцу грозит реальный срок за оправдание терроризма

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что бойцу смешанных единоборств (MMA) Ильясу Якубову грозит реальный срок за оправдание терроризма, передает «Матч ТВ».

«Раз он арестован — это плохо. По практике, если избирается мера пресечения под стражей, то вероятнее всего приговор будет с реальным сроком. Возможно, признанием вины и другими действиями можно постараться получить условное наказание», — сказал Калинов.

Причиной для задержания стали видеозаписи, которые Якубов выкладывал в своих социальных сетях в октябре. В одном из роликов он наложил цитаты террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами на территории России. Позже Якубов удалил видео.

2016 по 2020 год Якубов провел восемь боев в различных промоушенах. В феврале 2022 года Якубов одолел Романа Карасева на турнире MMA Серия-49. С

Ранее американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу.