Дубль Головина принес «Монако» первую строчку в таблице Лиги 1

В матче французской Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Метцем».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил россиянин Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 20 очков. «Метц» располагается на 16 строчке, имея в активе восемь баллов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Головин выступает в чемпионате Франции за «Монако» с 2018 года, а в итальянской «Аталанте» выступает Алексей Миранчук.

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