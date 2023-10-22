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Тарасова заявила, что Косторной не следует открывать свой рот

Тарасова заявила, что фигуристке Косторной не надо говорить на тему судейства

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристке Алене Косторной, которая выступает в паре с Георгием Куницей, не стоит высказываться на тему судейства, передает РИА Новости.

«Алене бы лучше помолчать. Они с Георгием только встали в пару. Конечно, за то время, которое они тренируются вместе, Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот», — сказала Тарасова.

Косторная заявила, что недовольна судейством короткой программы на Гран-при в Омске. Она отметила, что фигурное катание тонет в болоте.

После короткой программы Косторная и Куница занимали пятое место. В итоговой таблице пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Косторная и Куница сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Ранее Косторная не исключила вариант со сменой спортивного гражданства.

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