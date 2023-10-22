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Фанат бросил стул в футболистов «Манчестер Юнайтед» во время матча

The Sun: фанат «Шеффилда» бросил стул в футболистов «МЮ» во время матча

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Фанат «Шеффилд Юнайтед» бросил стул в игроков «Манчестер Юнайтед» во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ), передает The Sun.

На 77-й минуте футболисты «МЮ» забили победный мяч и побежали праздновать его возле трибуны «Шеффилда». В этот момент один из болельщиков кинул в футболистов складной стул, но он не задел футболистов, приземлившись в метре от них.

Злоумышленник так и не был найден.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 28 минуте Скотт Мактоминей вывел манкунианцев вперед, но уже через шесть минут Оливер Макбарни сравнял счет, реализовав пенальти. За 13 минут до финального свистка Диогу Дало установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место, набрав 15 очков.

«Шеффилд» располагается на последней строчке, имея в активе одно очко.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в дерби против «Сити». Игра начнется 29 октября в 18.30 по московскому времени.

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