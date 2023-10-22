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Косторная заявила, что фигурное катание тонет в болоте

Фигуристка Косторная раскритиковала судейство на этапе Гран-при России в Омске

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, раскритиковала судейство на Гран-при в Омске, передает Sport24.

«Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Огромная разница между оценками одного и второго судьи. Даже по правилам так быть не может. Мой любимый вид спорта тонет в болоте», — сказала Косторная.

После короткой программы Косторная и Куница занимали пятое место. В итоговой таблице пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Косторная и Куница сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Ранее Куница признался, что ему непросто с Косторной.

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