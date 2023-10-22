Был назван тренер, который поможет любой команде стать чемпионом

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что Станиславу Черчесову нужна команда только с чемпионскими амбициями. Об этом он заявил Sport24.

«Черчесов — тренер с очень хорошей репутацией. У него приличный послужной лист достижений. Я убежден, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом. Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей? Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов --тренерский джокер», — сказал Орлов.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода. Валерий Карпин вывел сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022, но команда дальше пройти не смогла из-за отстранения.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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