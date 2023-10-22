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В «Спартаке» объяснили отсутствие Соболева в составе на игру в РПЛ

В «Спартаке» заявили об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым возник конфликт. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Были такие слухи, да. Но слухи мы не комментируем. Никакого конфликта нет, Соболев тренируется с командой. Он в заявке, а на скамейке запасных может оказаться каждый», — сказал Зеленов.

Соболев не попал в стартовый состав красно-белых на игру 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород», которая состоится 22 октября. Всего на его счету девять матчей (2+3).

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Ранее Евгений Ловчев описал конфликт в «Спартаке» фразой: «я начальник — ты дурак».

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