Фигуристка Туктамышева раскрыла причину ухода из спорта

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своих социальных сетях рассказала о том, что планирует уделить время себе во время ухода из спорта.

«Я даже не ожидала такого внимания. Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — написала Туктамышева.

Фигуристка отметила, что зимой примет участие в прыжковом турнире, а пока будет выступать в шоу.

18 октября РИА Новости сообщило, что фигуристка приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла).

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

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