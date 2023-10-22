Абаскаль фразой о невежестве ответил на слухи о конфликте с Соболевым

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на слухи о конфликте с нападающим команды Александром Соболевым. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все», — сказал Абаскаль.

Соболев не попал в стартовый состав красно-белых на игру 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». У команд одинаковое количество набранных очков — по 17. Лучшим бомбардиром «Спартака» является Тео Бонгонда (четыре мяча).

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Ранее в «Спартаке» объяснили отсутствие Соболева в составе на игру в РПЛ.