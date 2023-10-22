Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Абаскаль фразой о невежестве ответил на слухи о конфликте с Соболевым

Абаскаль на слухи о конфликте с Соболевым: это тема для невежд

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на слухи о конфликте с нападающим команды Александром Соболевым. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все», — сказал Абаскаль.

Соболев не попал в стартовый состав красно-белых на игру 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». У команд одинаковое количество набранных очков — по 17. Лучшим бомбардиром «Спартака» является Тео Бонгонда (четыре мяча).

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Ранее в «Спартаке» объяснили отсутствие Соболева в составе на игру в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий