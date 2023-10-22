Булыкин предложил проведение международного турнира в отсутствие еврокубков

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает нецелесообразным включение белорусских клубов в российский чемпионат. Об этом он заявил Metaratings.

«Возможно, можно было бы сделать какой-нибудь супертурнир с лучшими нашими и белорусскими клубами, но интегрировать их в наш чемпионат нет смысла.

Можно было бы придумать что-то вроде небольшого Кубка Содружества. Но у многих других стран есть еврокубки, поэтому вряд ли они будут принимать участие в этом турнире. А те, кто не принимают участие в еврокубках, могут сыграть в такой мини Лиге чемпионов между дружественными странами», — сказал Булыкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен изменить формат еврокубков.