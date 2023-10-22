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Боец UFC: русские люди соскучились по здоровому патриотизму

Боец Дудакова хотела порадовать русскоязычных фанатов на UFC 294 в Абу-Даби

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UFC

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова, победившая американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби, объяснила свое решение выйти на бой под песню исполнителя SHAMAN «Я русский». Ее слова приводит Sport24.

«Выбор пеcни? Cюда приехало много руccкоязычных людей. Во время поcледней подготовки я поcтоянно cлушала эту пеcню. Мне кажетcя, она меня мотивировала. Хотелоcь cоздать небольшой праздник для руccкоязычной аудитории, потому что, неcмотря на cложившуюcя cитуацию в мире, руccкие люди немного cоcкучилиcь по здоровому патриотизму.

Если бы привезли российский флаг, я бы вышла с ним. У нас многонациональная команда. Мой тренер из Дагестана, менеджер — поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под песню «Я русский» и кайфовали от этой музыки», — заявила спортсменка.

Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянке — 29–28, 29–28, 29–28.

На счету Дудаковой теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву. У 38-летней Джин Ю Фрей десять поражений при 11 победах.

В главном событии вечера Ислам Махачев победил австралийца Алекса Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

Ранее в UFC вырезали слова Махачева в поддержку Палестины.

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