Овечкин повторил антирекорд в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во второй раз в карьере не забросил ни одной шайбы в четырех матчах на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 22 октября по московскому времени 38-летний россиянин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс», однако это не помогло «столичным» уйти от поражения. Команда Овечкина уступила в овертайме со счетом 2:3.

Таким образом, Овечкин не забил ни в одной из четырех игр «Вашингтона» на cтарте cезона. Впервые подобное cлучилоcь в cезоне 2012/2013. Поcле голевой заcухи в том cезоне нападающий заброcил 32 шайбы в 48 матчах регулярного чемпионата.

Всего на счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Баффало Сейбрз», а «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 24 и 25 октября соответственно.

Ранее три очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ.