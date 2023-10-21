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Футболист Ибрагимович дал прогноз на бой россиянина Махачева и австралийца Волкановски

Футболист Ибрагимович уверен, что Махачев одержит победу над Волкановски

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Global Look Press

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в видео в группе UFC Russia признался, что на турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), поддерживает бойца Хамзата Чимаева.

«Привет, ребят. С вами Златан. Наслаждаюсь турниром UFC, поддерживаю Хамзата. В главном событии, думаю, выиграет Ислам. Я получаю удовольствие! Надеюсь, это будет хорошее шоу», — сказал Ибрагимович.

Бой Махачева и Волкановски станет главным на турнире UFC 294. Чимаев в своем поединке сойдется с Камару Усманом.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение. На турнире UFC 294 изначально россиянин должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но бразильский боец получил травму.

Ранее сообщалось, что российская девушка-боец вышла на UFC 294, болея стафилококком.

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