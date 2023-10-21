Губерниев заявил, что Вяльбе не любит людей и желает жить при крепостном праве

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отношениях между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и лыжницей Вероникой Степановой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Она не любит людей, поскольку желает жить при крепостном праве, чтобы остальные подчинялись действительно ей.

Здесь можно только улыбнуться и посочувствовать лыжникам. Хочу пожелать Нике Степановой мужества, потому что Елена Валерьевна ее, очевидно, сжирает, но, без всякого сомнения, подавится. Называет меня Вяльбе или нет — мне никакого дела нет», — сказал Губерниев.

Вяльбе в одном из своих недавних интервью заявила, что ведущая спортивную колонку Степанова не является на 100 процентов автором своих публикаций.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее тренер лыжников заявил, что отстранение российских атлетов может продолжиться после окончания СВО.