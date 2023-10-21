Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская девушка-боец вышла на UFC 294, болея стафилококком

Боец UFC Дудакова о турнире в Абу-Даби: было все в крови, у меня начался абсцесс

close
100%
Chris Unger/Contributor/Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова призналась, что в болезненном состоянии выступала на турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сейчас, я наоборот, не могла бороться, потому что у меня больше месяца стафилококк… Мы не хотели пить антибиотики, потому что тогда я бы точно не смогла «дышать» и провести бой. Доктора, которые сейчас меня осмотрели, ругались с менеджером, спрашивали: «Почему вы нам раньше не сказали, мы бы не допустили на бой».

У меня все в крови было после боя, потому что у меня начался абсцесс, у меня стафилококк в таких местах… которые не принято называть», — сказала Дудакова после боя.

21 октября Дудакова победила встретилась с американкой Джин Ю Фрей и одержала победу нокдауном. На счету 24-летней россиянки теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву.

В стартовом поединке UFC 294 россиянин Шара Буллет одолел представителя Бразилии Бруно Силву единогласным решением судей. Главным боем турнира станет встреча Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Также свои поединки проведут Хамзат Чимаев и Камару Усман, Магомед Анкалаев и Джони Уокер.

Ранее Шара Буллет извинился за свою дебютную победу в промоушене.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий