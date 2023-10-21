Российская девушка-боец вышла на UFC 294, болея стафилококком

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова призналась, что в болезненном состоянии выступала на турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сейчас, я наоборот, не могла бороться, потому что у меня больше месяца стафилококк… Мы не хотели пить антибиотики, потому что тогда я бы точно не смогла «дышать» и провести бой. Доктора, которые сейчас меня осмотрели, ругались с менеджером, спрашивали: «Почему вы нам раньше не сказали, мы бы не допустили на бой».

У меня все в крови было после боя, потому что у меня начался абсцесс, у меня стафилококк в таких местах… которые не принято называть», — сказала Дудакова после боя.

21 октября Дудакова победила встретилась с американкой Джин Ю Фрей и одержала победу нокдауном. На счету 24-летней россиянки теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву.

В стартовом поединке UFC 294 россиянин Шара Буллет одолел представителя Бразилии Бруно Силву единогласным решением судей. Главным боем турнира станет встреча Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Также свои поединки проведут Хамзат Чимаев и Камару Усман, Магомед Анкалаев и Джони Уокер.

Ранее Шара Буллет извинился за свою дебютную победу в промоушене.