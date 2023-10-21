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Канчельскис назвал фаворита в матче «Арсенал» — «Челси»

Экс-футболист Канчельскис назвал «Арсенал» фаворитом матча с «Челси»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и национальной команды России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Слова Канчельскиса передает ODDS.ru.

«Арсенал» будет иметь больше шансов на победу. Будут голы, но неизвестно смогут ли ответить «синие», они плохо начали сезон, но постепенно улучшают результаты. Наверное, пока рано говорить о том, что «Челси» обрел стабильность», — заявил Канчельскис.

Встреча состоится сегодня, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на домашнем стадионе «Челси» «Стэмфорд бридж».

После восьми сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 20 очков. «Челси» занимает 11-е место, заработав 11 баллов.

В последнем матче чемпионата Англии, который прошел 30 сентября, «Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 4:0. «Челси» 7 октября обыграл «Бернли» со счетом 4:1.

Ранее Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

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