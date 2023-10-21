В Госдуме поддержали включение белорусских клубов в чемпионат России по футболу

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление Министерства спорта о том, что Белоруссия составляет список команд для участия в чемпионате России по футболу. Слова Милонова передает «РБ Спорт».

«Белорусские клубы нам нужны, берем! Белорусским футболистам, возможно, чуть-чуть тесновато, не хватает соперников для того, чтобы проверять свои профессиональные навыки. Учитывая, что у нас есть союзное государство, это пойдет на пользу, особенно нашим»,— говорит Милонов.

Сейчас таблицу чемпионата Белоруссии возглавляет минское «Динамо», в активе которого 54 очка после 22 проведенных матчей. На втором месте идет «Неман», который за 23 игры заработал 52 балла. Тройку лучших замыкает набравший по итогам 22 встреч 39 очков «Торпедо-БелАЗ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал заявление Минспорта о включении белорусских клубов в состав РПЛ.