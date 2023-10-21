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Российский футбольный вратарь вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира

Сафонов вошел в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt

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Kirill Kudryavtsev/Reuters

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футбольных голкиперов в мире.

Первые три места в списке заняли Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен»), Мик Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал»). Их рыночная стоимость оценивается в €45 млн.

Вратарь английского «Манчестер Сити» Эдерсон расположился на пятой строчке. Его стоимость составляет €40 млн.

Голкипер «Краснодара» и сборной России Сафонов занял 27-е место в списке. Он стал самым дорогим российским вратарем. Рыночная стоимость Сафонова составляет €16 млн. 24-летний россиянин выступает за «Краснодар» с января 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Transfermarkt изменил стоимость российского футболиста «Монако» Александра Головина.

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