В Канаде оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки после неудачного старта сезона

Аналитик TSN Фрэнк Коррадо в эфире телеканала выразил мнение, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Побьет ли Ови рекорд Гретцки, несмотря на неудачный старт сезона? Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что это верняк. Ему нужно забить 30 в этом году, 30 в следующем году, а затем выжать из себя 13 после этого. Сезон только начался. Я не сомневаюсь, что Овечкин станет величайшим снайпером всех времен», — сказал Каррадо.

«Вашингтон » фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с Овечкиным. Соглашение Александра будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате столичная команда набрала два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету Александра Овечкина лишь один голевой пас. Всего за карьеру в НХЛ российский снайпер забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного канадца Уэйна Гретцки.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канэдианс». Матч пройдет 22 октября.

Ранее Овечкин признался, что недоволен своим стартом в сезоне НХЛ.