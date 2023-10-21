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Иностранный министр назвал отстранение российских спортсменов «позорным и жестоким»

Министр спорта Уганды Огванг назвал позорным отстранение российских атлетов

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Global Look Press

Министр спорта Уганды Питер Огванг на международном форуме «Россия – спортивная держава» заявил, что отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях является позорным. Его слова передает ТАСС.

«Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт – это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодежи – именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики», – сказал Огванг.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Минспорта России хочет интегрировать белорусские клубы в местные лиги.

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