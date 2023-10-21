Овечкин недоволен своей игрой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что недоволен своей игрой на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина передает клубная пресс-служба.

«Если меня попросят оценить, как я играю, то недоволен своей игрой. Вы можете увидеть по команде, что мы иногда играем хорошо, но большую часть времени это битва», — заявил Александр Овечкин.

«Вашингтон » фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с Овечкиным. Соглашение Александра будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате столичная команда набрала два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету Александра Овечкина лишь один голевой пас. Всего за карьеру в НХЛ российский снайпер забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного канадца Уэйна Гретцки.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канэдианс». Матч пройдет 22 октября.

Ранее в НХЛ рассказали о меняющейся траектории броска Овечкина.