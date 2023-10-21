Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин недоволен своей игрой

Капитан «Вашингтона» Овечкин признался, что недоволен своим стартом в сезоне НХЛ

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что недоволен своей игрой на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина передает клубная пресс-служба.

«Если меня попросят оценить, как я играю, то недоволен своей игрой. Вы можете увидеть по команде, что мы иногда играем хорошо, но большую часть времени это битва», — заявил Александр Овечкин.

«Вашингтон » фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с Овечкиным. Соглашение Александра будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате столичная команда набрала два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету Александра Овечкина лишь один голевой пас. Всего за карьеру в НХЛ российский снайпер забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного канадца Уэйна Гретцки.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канэдианс». Матч пройдет 22 октября.

Ранее в НХЛ рассказали о меняющейся траектории броска Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий