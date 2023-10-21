Белорусские клубы хотят интегрировать в российские лиги

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских лиг по большинству видов спорта. Слова Матыцина передает ТАСС.

«Предлагается включить белорусские команды в российские профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта. Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», — сказал Матыцин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в Минспорта Белоруссии заявили, что почти все спортсмены страны должны отслужить в армии.