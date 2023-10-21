В НХЛ рассказали о меняющейся траектории броска Овечкина

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Джейк Аллен перед игрой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» рассказал свое мнение о броске россиянина Александра Овечкина. Слова Аллена передает Montreal Gazette.

«Бросок Овечкина? У него есть все вариации. Шайба после его бросков летит по кривой, опускается, ныряет. Есть много вещей, которые большинство парней не могут сделать. Я думаю, что это, очевидно, является свидетельством того, насколько он важный человек; насколько он силен. Часто его шайбы меняют направление в полете. Это не бросок по прямой. Ты должен быть в правильном положении. Это не вопрос реакции», — сказал Аллен.

«Вашингтон Кэпиталз» фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с капитаном команды. Соглашение Овечкина будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате «Вашингтон» набрал на данный момент два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету российского нападающего лишь одна результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного Уэйна Гретцки.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». Встреча состоится 22 октября.

Ранее Овечкин рассказал, как «Вашингтону» выйти из кризиса.